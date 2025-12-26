Bolsonaro inicia fisioterapia e recebe medicação para prevenção de trombose

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. De acordo com informações médicas, o procedimento foi realizado sem complicações e o paciente já se encontra no quarto, em cuidados pós-operatórios.

A operação, que teve duração aproximada de três horas e meia, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após solicitação da defesa do ex-presidente.

Segundo a equipe médica, Jair Bolsonaro iniciou o processo de reabilitação com sessões de fisioterapia e está recebendo medicação específica para evitar complicações circulatórias. “Iniciou reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenção de trombose”, afirma o boletim oficial divulgado pelo hospital.

Os médicos também informaram que houve ajustes nas medicações utilizadas para tratar episódios de soluço e sintomas relacionados ao refluxo gastroesofágico. “Foram realizados ajustes das medicações para soluço e para doença do refluxo gastro-esofágico. No dia de hoje, não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos”, registrou a equipe responsável pelo acompanhamento clínico.

Em entrevista a jornalistas, o cirurgião Cláudio Birolini detalhou o procedimento realizado. “Procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia inguinal bilateral dos dois lados, então o presidente tinha uma hérnia do tipo mista, direta e indireta e foi corrigida”, explicou. O médico acrescentou ainda que “foi feita um reforço da parede abdominal e foi colocada uma tela de material plástico”.

A hérnia inguinal ocorre quando tecidos do abdômen atravessam um ponto de fragilidade da musculatura abdominal, formando um abaulamento na região da virilha. No caso bilateral, o quadro se manifesta dos dois lados do corpo.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira (24) para a realização da cirurgia, classificada pelos médicos como eletiva, ou seja, sem caráter emergencial, mas necessária para evitar agravamentos futuros do quadro clínico.