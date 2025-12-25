Bolsonaro não precisará ficar na UTI e já está no quarto

247 - A equipe médica responsável pelo acompanhamento de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente já se encontra em um quarto do hospital DF Star, em Brasília, após a cirurgia realizada nesta quinta-feira (25). Segundo os médicos, ele está acordado, sob observação, e não houve necessidade de encaminhamento para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o cirurgião geral Claudio Birolini, a avaliação clínica indica que Bolsonaro pode permanecer em leito hospitalar comum, uma vez que apresenta quadro estável. “Ele está bem assistido” no quarto, explicou o médico ao justificar a decisão de não levá-lo à UTI.

A previsão da equipe médica é de que a recuperação ocorra em um período estimado entre cinco e sete dias. Birolini detalhou quais são os critérios considerados essenciais para a alta hospitalar. “Ele precisa estar bom o suficiente para fazer o que a gente chama de autocuidado: tomar banho, se vestir, se movimentar, comer. A gente entende que nesse momento precisa de ajuda, então ele não pode ficar em um lugar onde fica desassistido. Quando julgar que tem condições de sair do hospital, vamos ver qual o melhor caminho para ele”, afirmou.

O cirurgião também destacou que o procedimento transcorreu dentro do esperado, sem complicações. Segundo ele, não houve qualquer intercorrência durante a operação.

Questionados sobre a possibilidade de Bolsonaro retornar à cela na superintendência da Polícia Federal após o período de recuperação, os médicos evitaram fazer projeções. Para o cardiologista Brasil Caiado, ainda é cedo para qualquer avaliação nesse sentido. “Como a cirurgia foi feita agora, [...] depende da evolução. Ele tem 70 anos, precisa de um cuidado maior que o normal necessário. Em uma semana é difícil, o que a gente pode é falar como foi a cirurgia hoje e a evolução ao longo dos próximos dias, mais do que isso seria imprudente da nossa parte”, declarou.