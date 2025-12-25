TV 247 logo
      Leia a íntegra da Carta de Jair Bolsonaro que confirma candidatura de Flávio ao Planalto

      A formalização foi feita por meio de uma carta escrita à mão e lida pelo filho na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao Hospital DF Star

      A carta escrita por Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução)

      247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. A formalização foi feita por meio de uma carta escrita à mão e lida pelo filho na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado para uma cirurgia de correção de hérnia. As informações são do g1.

      O documento reforça a indicação já anunciada por Flávio no início de dezembro e chega em um momento em que o ex-presidente segue impedido de disputar eleições devido às condenações do STF e TSE. A carta foi produzida, segundo o senador, ainda na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, antes da transferência do ex-presidente para o hospital.

      Leia íntegra

      Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

      Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026.

      Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

      Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

      Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.

