      Em carta, Bolsonaro confirma pré-candidatura de Flávio à Presidência da República em 2026

      A formalização foi feita por meio de uma carta escrita à mão e lida pelo filho na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao Hospital DF Star

      O senador Flávio Bolsonaro observa o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Aeroporto Internacional de Brasília - 25/11/2024 (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. A formalização foi feita por meio de uma carta escrita à mão e lida pelo filho na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado para uma cirurgia de correção de hérnia. As informações são do g1.

      O documento reforça a indicação já anunciada por Flávio no início de dezembro e chega em um momento em que o ex-presidente segue impedido de disputar eleições devido às condenações do STF e TSE. A carta foi produzida, segundo o senador, ainda na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, antes da transferência do ex-presidente para o hospital.

      Pouco antesa do início da cirurgia — prevista para ocorrer entre 9h e 13h — Flávio Bolsonaro leu o texto completo aos jornalistas. Na mensagem, o ex-presidente afirma: "Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026."

      Em outro trecho, Bolsonaro acrescenta: "Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim."

      A leitura pública da carta ocorreu em meio a uma disputa crescente entre aliados do bolsonarismo que buscam ocupar o espaço eleitoral deixado pela inabilitação do ex-presidente. Além de Flávio Bolsonaro, nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também vinham sendo cotados por setores da direita.

      No texto manuscrito, Bolsonaro sustenta que o filho é quem melhor representa a continuidade de seu projeto político. "Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente", diz o ex-presidente, defendendo que o país precisa "retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro".

      A carta procura reforçar essa conexão com sua base. No encerramento, ele afirma: "Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade."

      Flávio Bolsonaro, que já havia anunciado publicamente que seria o escolhido do pai, disse nesta quinta-feira que o novo documento encerra dúvidas entre apoiadores e consolida sua pré-candidatura dentro da legenda.

      Íntegra

      Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

      Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026.

      Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

      Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

      Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.

