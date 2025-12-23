Bolsonaro terá transporte discreto ao hospital e vigilância 24 horas durante internação

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, até o Hospital DF Star, onde ele será internado, ocorra de forma reservada e sem exposição pública. A decisão também estabelece um rígido esquema de segurança durante todo o período de internação, com presença constante da Polícia Federal.

Segundo Moraes, o trajeto deverá ser feito “de maneira discreta, e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital”.

O ministro determinou ainda que a Polícia Federal seja responsável por toda a segurança do custodiado e do hospital durante a internação. De acordo com o despacho, “a Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante sua estadia, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão”.

A decisão também impõe fiscalização ininterrupta, com “segurança e fiscalização 24 horas por dia, mantendo, no mínimo, dois policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital”.

Além do esquema de vigilância, Moraes proibiu a entrada de computadores e telefones celulares no quarto onde Bolsonaro ficará internado, permitindo apenas equipamentos estritamente necessários para os cuidados médicos.

Na mesma decisão, o ministro autorizou a realização de dois procedimentos cirúrgicos no ex-presidente. Um deles é para tratar duas hérnias inguinais, e o outro envolve um bloqueio anestésico do nervo frênico, indicado para o tratamento de crises recorrentes de soluço. Os procedimentos foram solicitados pela defesa, que apresentou laudos médicos justificando a necessidade das intervenções.

A Polícia Federal também realizou uma perícia médica, a pedido do STF, que confirmou a necessidade de atendimento hospitalar e das cirurgias indicadas. Conforme definido por Moraes, Bolsonaro será internado nesta quarta-feira (24) e passará pelo procedimento cirúrgico na quinta-feira (25), data do feriado de Natal.

A defesa do ex-presidente solicitou autorização para a presença de três acompanhantes durante a internação: a esposa, Michelle Bolsonaro, e os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro. O ministro, no entanto, permitiu apenas a presença da esposa de forma contínua. Na decisão, Moraes autorizou que Michelle seja “acompanhante durante toda sua internação” e estabeleceu que “as demais visitas somente poderão ocorrer com prévia autorização judicial”.