Bolsonaro cancela entrevista e cita problema de saúde

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que concederia nesta terça-feira (23), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A conversa havia sido previamente autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por decisões que envolvem a situação judicial do ex-mandatário.

A informação foi revelada pelo portal Metrópoles, por meio da coluna do jornalista Paulo Cappelli. Bolsonaro comunicou a decisão em um bilhete escrito à mão, encaminhado à equipe do veículo poucas horas antes do horário previsto para a entrevista.

Preso desde 22 de novembro, Bolsonaro está sob custódia da Polícia Federal após o descumprimento de medidas judiciais, que incluíam o uso de tornozeleira eletrônica. A entrevista ocorreria nas dependências da PF, conforme autorização expressa do STF.

No recado enviado à coluna, o ex-presidente justificou a desistência alegando problemas de saúde. No texto manuscrito, Bolsonaro escreveu: “Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde”.

Até o momento, não houve detalhamento adicional sobre o estado de saúde citado no bilhete nem indicação de uma nova data para a realização da entrevista. A defesa de Bolsonaro também não divulgou nota complementar sobre o cancelamento.