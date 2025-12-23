Primeira entrevista de Bolsonaro após a prisão vai ao ar hoje

247 - Jair Bolsonaro concede, nesta terça-feira (23), sua primeira entrevista à imprensa desde que foi preso e passou a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão. A conversa ocorre diretamente da carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está detido desde o dia 22 de novembro.

A entrevista será publicada pelo portal Metrópoles, responsável pela condução da conversa. O diálogo foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e é conduzido pelo colunista Paulo Cappelli, com transmissão marcada para as 13h nos canais digitais do veículo.

Esta é a primeira manifestação pública de Bolsonaro desde segunda-feira (15) de julho, quando falou pela última vez à imprensa. Poucos dias depois, em quinta-feira (18), Moraes determinou medidas cautelares contra o ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de publicações em redes sociais.

A entrevista ocorre em um momento de forte repercussão política e jurídica, já que Bolsonaro iniciou recentemente o cumprimento da pena definida pelo STF. A autorização concedida pelo ministro permitiu que a conversa fosse realizada dentro da unidade da Polícia Federal onde o ex-presidente permanece custodiado.