Lula venceria Tarcísio e Flávio Bolsonaro no primeiro turno em Pernambuco, aponta pesquisa

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, venceria com folga a disputa presidencial em Pernambuco, ainda no primeiro turno, caso a eleição fosse realizada hoje. É o que revela levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 23.

De acordo com a pesquisa, o desempenho de Lula no estado nordestino — onde nasceu, na cidade de Garanhuns, em 1945 — mostra uma vantagem expressiva sobre os principais nomes da oposição testados pelo instituto, tanto em cenários de primeiro quanto de segundo turno.

Cenário com Tarcísio de Freitas

No primeiro cenário estimulado, que inclui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula aparece com 55,5% das intenções de voto, o que garantiria a vitória já na primeira etapa da disputa. Tarcísio soma 13,6% da preferência do eleitorado pernambucano.

Na sequência aparecem Ciro Gomes (PSDB), com 9,3%; o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), com 3,4%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 1,4%; e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 0,9%. Entre os entrevistados, 5,9% disseram não saber ou não responderam, enquanto 10% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Cenário com Flávio Bolsonaro

Em um segundo cenário, sem Tarcísio de Freitas e com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal adversário, Lula mantém a liderança com 55,2% das intenções de voto. Flávio aparece em segundo lugar, com 22,2%.

Nesse recorte, Ciro Gomes registra 7%, Ratinho Jr fica com 2,5%, Ronaldo Caiado alcança 1,7% e Romeu Zema, 0,9%. Os eleitores que não souberam ou não responderam somam 4,6%, enquanto 5,9% declararam voto em branco, nulo ou nenhum.

O levantamento indica que, em Pernambuco, Flávio Bolsonaro tem desempenho eleitoral superior ao de Tarcísio de Freitas, embora ambos fiquem distantes do atual presidente.

Simulações de segundo turno

O Paraná Pesquisas também testou cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa direta entre Lula e Tarcísio de Freitas, o presidente alcançaria 59,9% das intenções de voto, contra 26,1% do governador paulista. Os votos em branco, nulos ou nenhum somam 8,6%, e 5,5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Contra Flávio Bolsonaro, Lula também sairia vencedor, com 59,5%, enquanto o senador teria 29,4% da preferência do eleitorado pernambucano. Nesse cenário, 6,3% votariam em branco, nulo ou nenhum, e 4,7% não souberam ou não responderam.

Avaliação do governo Lula em Pernambuco

Além das intenções de voto, a pesquisa aferiu a avaliação do governo federal no estado. Segundo o levantamento, 61,1% dos pernambucanos disseram aprovar o trabalho de Lula, enquanto 36,1% afirmaram desaprovar. Outros 2,9% não souberam ou não responderam.

Os números mostram uma melhora em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto, quando a aprovação era de 54,9% e a desaprovação chegava a 41,6%.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa do Paraná Pesquisas foi realizada entre os dias 14 e 18 deste mês, com 1.502 eleitores em 61 municípios de Pernambuco. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.