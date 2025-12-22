Pesquisa indica Ratinho Jr como o governador mais bem avaliado do Brasil

247 - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), encerra 2025 com o maior índice de aprovação entre todos os governadores brasileiros. Levantamento foi realizado pelo instituto Real Big Data em 20 estados entre novembro e dezembro.

Segundo a pesquisa, Ratinho Junior alcança 85% de aprovação após sete anos à frente do governo paranaense — resultado que o coloca à frente de nomes que também despontam como potenciais candidatos ao Palácio do Planalto em 2026 e que disputarão espaço contra o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desempenho reforça a expectativa do PSD de utilizar sua popularidade como trunfo na formação de alianças e chapas para o próximo ano eleitoral.No recorte regional, os governadores do Sul e Sudeste que são frequentemente comparados a Ratinho Junior têm índices mais modestos. O paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 60% de aprovação, enquanto o gaúcho Eduardo Leite (PSDB) registra 62%.

Quem mais se aproxima do desempenho paranaense é Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, que pontua 75%. A pesquisa também revela grande disparidade entre as regiões do país. Enquanto Ratinho Junior e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, figuram entre os líderes nacionais em aprovação, estados do Norte e Nordeste concentram os índices mais baixos.

O amazonense Wilson Lima (União Brasil) aparece com 40%, e Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, tem 29%.O cenário reforça a força política de Ratinho Junior às vésperas de um ano decisivo, no qual diferentes legendas calibram estratégias para ampliar espaço nacional. Com desempenho acima da média e bem superior ao de possíveis adversários, o governador paranaense se consolida como um dos principais ativos eleitorais do PSD para 2026.