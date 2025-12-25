Flávio Bolsonaro diz que lerá carta de Natal escrita por Jair Bolsonaro antes da cirurgia

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que fará, nesta quinta-feira (25), a leitura pública de uma carta de Natal escrita por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, momentos antes da cirurgia marcada para as 9h, no hospital DF Star, em Brasília. A informação foi dada em entrevista a jornalistas que acompanhavam a movimentação na porta da unidade de saúde.

A notícia foi publicada pelo Metrópoles, em reportagem do jornalista Vinícius Schmidt, e relata que Flávio descreveu o texto como um desabafo e um comunicado direcionado aos brasileiros.

“É a última coisa que ele vai fazer. É uma carta normal, que ele faz um desabafo alí, faz um comunicado aos brasileiros e… Enfim, amanhã eu faço a leitura para vocês dessa carta,” disse o senador, ao confirmar que pretende apresentar o conteúdo diante da imprensa e do público.

Flávio também reforçou o apelo por apoio espiritual ao pai às vésperas do procedimento. “Vamos agora aguardar e pedir orações de todo mundo, mais uma vez, para que tudo transcorra bem na cirurgia dele amanhã.”

Cirurgia marcada para o feriado de Natal

Segundo a reportagem, Jair Bolsonaro será submetido a uma herniorrafia inguinal bilateral, procedimento cirúrgico indicado para correção de hérnias na região inguinal. O último boletim médico divulgado pela equipe responsável informou que o ex-presidente está em condições de passar pela operação.

“Realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto,” diz a nota médica citada no texto.

O procedimento, conforme divulgado, ocorrerá no próprio feriado de Natal, com previsão de início às 9h.

Transferência para o hospital após decisão judicial

A reportagem também menciona que Bolsonaro foi transferido para o hospital após ter deixado a Superintendência da Polícia Federal, o que ocorreu mediante autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O deslocamento e a internação, segundo o relato, ocorreram de forma antecipada em relação ao previsto, permitindo que Bolsonaro realizasse os exames e avaliações pré-operatórias antes da cirurgia marcada para o dia 25.

Expectativa em torno da leitura da carta

A declaração de Flávio Bolsonaro amplia a atenção pública em torno da internação do ex-presidente, ao sugerir que a carta terá conteúdo político e emocional, descrito pelo senador como um “comunicado aos brasileiros”. A leitura, prevista para ocorrer diante do hospital, deve mobilizar apoiadores e cobertura jornalística.

Até o momento, não há detalhes sobre o teor do documento além do que foi adiantado pelo senador, que se limitou a dizer que Bolsonaro teria escrito o texto como uma forma de desabafo e mensagem de Natal ao país.