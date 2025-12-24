Moraes autoriza visita de filhos a Bolsonaro durante internação

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (24) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba visitas de seus filhos durante o período em que permanecer internado em um hospital particular de Brasília. Bolsonaro foi hospitalizado nesta quarta e, segundo informações médicas, deve ser submetido a um procedimento cirúrgico na quinta-feira (25).

A decisão de Moraes libera a entrada de Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro ao longo de toda a internação do ex-presidente no hospital DF Star, localizado na capital federal. As visitas, no entanto, deverão respeitar integralmente as normas estabelecidas pela unidade hospitalar.

Na mesma decisão, o ministro do STF reforçou restrições já impostas anteriormente. Os filhos do ex-presidente estão proibidos de portar celulares, computadores ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico durante as visitas. A medida segue determinações judiciais em vigor no âmbito dos processos que envolvem Bolsonaro e seus familiares.