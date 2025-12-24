Bolsonaro está deprimido, ansioso e com crise de soluços, diz médico

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta quarta-feira (24), em Brasília, para a realização de um procedimento cirúrgico de reparação de duas hérnias inguinais. A cirurgia está prevista para as 9h desta quinta-feira (25), e a expectativa da equipe médica é de que o ex-presidente permaneça hospitalizado por um período entre cinco e sete dias, a depender de reavaliações clínicas ao longo da recuperação.

Segundo a equipe médica que acompanha Bolsonaro, além da condição física que motivou a internação, o ex-presidente enfrenta um quadro emocional delicado, marcado por ansiedade, sintomas depressivos e crises recorrentes de soluço.

O cardiologista Brasil Ramos Caiado explicou que o estado emocional tem impacto direto no desconforto apresentado pelo ex-presidente. “O presidente está deprimido, um pouco, pela situação que está passando, bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço, que atrapalha o sono dele. Então, ele fica muito incomodado com isso”, afirmou o médico a jornalistas.

De acordo com o cirurgião Cláudio Birolini, a cirurgia das hérnias não deve, por si só, resolver o problema dos soluços. Por isso, a equipe avalia a possibilidade de um procedimento complementar. “A cirurgia visa a correção das hérnias. Durante essa internação, nós vamos avaliá-lo novamente, do ponto de vista clínico, e está prevista a realização de outro procedimento, que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico — uma anestesia do nervo do diafragma”, explicou.

Birolini ressaltou, no entanto, que a intervenção adicional não é automática e depende da evolução do quadro após a cirurgia principal. “Após a cirurgia de hérnia, a gente vai reavaliar essa situação e ver se convém fazer esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para tratamento de soluço”, completou.

Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star, na capital federal, onde passou por exames e recebeu medicações antes de ser encaminhado ao quarto. Durante o período de internação, a segurança da unidade foi reforçada por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Também foi autorizada a presença dos filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura Bolsonaro no hospital.