Datafolha: 40% se identificam como petistas e 34% como bolsonaristas

247 - A polarização política continua sendo uma marca central da sociedade brasileira e permanece atingindo a ampla maioria da população. Um novo levantamento indica que quase três em cada quatro brasileiros se identificam com um dos dois polos que dominam o cenário político nacional desde a eleição presidencial de 2022, com vantagem atual para os eleitores alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com pesquisa do Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo, 74% dos entrevistados se posicionam como petistas ou bolsonaristas. O grupo identificado com o partido de Lula (PT) soma 40%, enquanto os simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) representam 34%, encerrando um período de empate técnico observado no levantamento anterior.

O estudo foi realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro, com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, em 113 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Outros 18% dos entrevistados se colocaram como neutros, 6% afirmaram não apoiar nenhum dos dois lados e 1% não soube responder.

Na pesquisa anterior, feita no fim de julho, 76% da população se enquadrava como petista ou bolsonarista. Naquele momento, os dois grupos apareciam tecnicamente empatados, com 39% próximos ao PT e 37% alinhados a Bolsonaro. Embora as variações atuais estejam dentro da margem de erro, a diferença entre os grupos deixou de caracterizar empate, recolocando os petistas em maioria.

Desde dezembro de 2022, o Datafolha utiliza uma escala para medir esse alinhamento político. A pergunta apresentada aos entrevistados é: “considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa?”. Quem responde 1 ou 2 é classificado como bolsonarista, enquanto as respostas 4 ou 5 indicam identificação com o petismo. O número 3 corresponde à posição neutra.

Ao longo dos 11 levantamentos realizados desde então, os apoiadores de Lula foram maioria em nove ocasiões. A pesquisa mais recente foi feita após a prisão e condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, além de episódios anteriores de prisão preventiva e prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares.

Paralelamente, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno, segundo dados do próprio instituto.

O levantamento também detalha o perfil social dos grupos. O petismo aparece mais concentrado entre mulheres (42%), aposentados (45%) e pessoas com escolaridade até o ensino fundamental (52%). A identificação com o PT é mais forte no Nordeste (49%) e entre católicos (48%).

Já o bolsonarismo se destaca numericamente entre homens (37%), empresários (41%) e pessoas com renda entre cinco e dez salários mínimos (42%). Regionalmente, tem maior presença no Sul (41%) e entre evangélicos (47%).

A polarização é ainda mais intensa entre os brasileiros com 60 anos ou mais: 84% desse grupo se identificam como petistas ou bolsonaristas, sendo 46% mais próximos de Lula e 38% inclinados ao ex-presidente.

O Datafolha também investigou a autodeclaração ideológica dos entrevistados. Segundo o levantamento, 57% afirmaram se identificar como de direita ou de esquerda —22% à esquerda e 35% à direita. Outros 7% se disseram de centro-esquerda, 17% de centro, 11% de centro-direita e 8% não souberam responder.

Os dados revelam ainda cruzamentos entre voto e identidade ideológica. Entre os que se declararam de esquerda, 9% afirmaram ter votado em Bolsonaro em 2022. Já no grupo que se identifica com a direita, 22% disseram ter votado em Lula. Entre os bolsonaristas, 5% declararam voto no atual presidente, enquanto 7% dos petistas afirmaram ter votado no ex-presidente nas últimas eleições.