Lula anuncia pronunciamento à nação na véspera de Natal

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, neste 24 de dezembro, que fará um pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e televisão na noite de Natal. A informação foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo em suas redes sociais.

No comunicado, Lula afirmou: "Hoje, às 20h30, farei um pronunciamento à nação. Na noite de Natal, quero falar com você e sua família sobre esperança, união e o Brasil que seguimos construindo juntos. Espero você."

A fala será transmitida em horário nobre, às 20h30, e deve abordar temas centrais do governo neste fim de ano, incluindo mensagens institucionais tradicionais desta época — como balanço de gestão, expectativa para 2026, recuperação econômica, programas sociais e apelos por união nacional.