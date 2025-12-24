Salário mínimo sobe para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026

247 - O salário mínimo no Brasil passará a ser de R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O novo valor foi oficializado por meio de decreto presidencial publicado nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial da União e representa um reajuste de 6,79% em relação ao piso atual, fixado em R$ 1.518.

A medida consta do Decreto nº 12.797, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme informação divulgada originalmente pelo Portal do Planalto. Com a atualização, o valor diário do salário mínimo passa a ser de R$ 54,04, enquanto o valor por hora trabalhada fica estabelecido em R$ 7,37.

O reajuste segue as diretrizes da Política de Valorização do Salário Mínimo, retomada pelo governo federal a partir de 2023. A política estabelece que os aumentos anuais devem considerar dois fatores: a inflação acumulada nos 12 meses anteriores, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) registrado dois anos antes do reajuste.

Para o cálculo do salário mínimo de 2026, foi considerada a inflação acumulada de 4,18% até novembro do ano anterior, somada ao crescimento econômico. Em quarta-feira (4), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do PIB de 2024 e confirmou uma expansão de 3,4%. No entanto, as regras do arcabouço fiscal limitam o ganho real acima da inflação a um intervalo entre 0,6% e 2,5%.

Com a aplicação desse teto, o valor técnico do salário mínimo para 2026 chegaria a R$ 1.620,99. O montante foi arredondado para R$ 1.621, conforme previsto na legislação, consolidando o reajuste total de 6,79%.

A trajetória recente do salário mínimo evidencia a retomada de ganhos reais. Em 2022, o piso nacional era de R$ 1.212. Em 2023, passou para R$ 1.320 e, no ano seguinte, já sob as novas regras de valorização, alcançou R$ 1.412. Em 2025, o valor foi elevado para R$ 1.518, chegando agora aos R$ 1.621 projetados para 2026.