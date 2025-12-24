Bolsa Família consolida expansão social e reforça gestão nos estados e municípios

247 - O Programa Bolsa Família encerrou 2025 com resultados expressivos na ampliação da inclusão social e no fortalecimento da gestão pública em todo o país. Ao longo do ano, cerca de 19,8 milhões de famílias foram atendidas mensalmente, garantindo transferência de renda contínua e previsível para a população em situação de vulnerabilidade. O investimento federal entre janeiro e dezembro chegou a quase R$ 160 bilhões, com pagamento médio de R$ 680 por família a cada parcela.

As informações constam de balanço divulgado pela Agência Gov, com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O levantamento aponta que aproximadamente 2 milhões de famílias deixaram o programa em 2025 em razão do aumento de renda, muitas delas amparadas pela chamada Regra de Proteção, mecanismo que assegura 50% do valor do benefício por até 12 meses para quem ultrapassa a renda per capita de R$ 218, desde que não exceda R$ 706. Em dezembro, 2,33 milhões de famílias ainda estavam enquadradas nessa modalidade.

O ano também foi marcado por um repasse recorde de recursos para o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que alcançou R$ 850 milhões. Todos os municípios brasileiros, os estados e o Distrito Federal formalizaram adesão ao Bolsa Família e ao Cadastro Único, reforçando o pacto federativo e assegurando a continuidade do financiamento para ações locais de assistência social. Esse arranjo institucional permite a inclusão de novas famílias em situação de vulnerabilidade e fortalece as equipes responsáveis pela execução do programa na ponta.

Ao avaliar o desempenho do Bolsa Família em 2025, a secretária nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino, destacou o papel da articulação entre os diferentes níveis de governo. “Em 2025, reafirmamos o compromisso do MDS com as famílias brasileiras mais vulneráveis. Graças ao empenho de toda a rede federal, estadual e municipal, estamos garantindo estabilidade na transferência de renda e a segurança necessária para que mães, pais e responsáveis possam planejar o futuro de seus filhos com dignidade”, afirmou.

Além da expansão numérica, o programa avançou na agenda de atenção a públicos prioritários. Em parceria com o Ministério das Mulheres, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) implementou o projeto Escuta e Diálogo: Mulheres do Bolsa Família, promovendo rodas de conversa nos territórios para acolher demandas, estimular o diálogo e fortalecer a autonomia das beneficiárias. A iniciativa buscou aproximar a política pública das realidades locais vivenciadas pelas mulheres atendidas.

O MDS também ampliou o rol de grupos prioritários para ingresso no programa. Passaram a ter prioridade famílias com pessoas em situação de rua, núcleos familiares com integrantes em risco social e violação de direitos identificados no Prontuário SUAS e famílias com pessoas em risco de insegurança alimentar. Esses grupos se somam a outros já contemplados, como famílias com integrantes resgatados do trabalho infantil, libertos de condições análogas à escravidão, povos indígenas, comunidades quilombolas e famílias com pessoas catadoras de material reciclável.

No campo da gestão, a Senarc intensificou as ações de formação continuada ao longo do ano, capacitando mais de 8 mil técnicos municipais e estaduais. O objetivo foi qualificar a execução do Bolsa Família, garantindo que os profissionais estejam atualizados sobre normas, regras e ferramentas do programa. Uma das iniciativas centrais foi a estratégia Bolsa Família em Ação, voltada à capacitação de gestores locais.

Por meio dessa estratégia, cerca de 3 mil técnicos de 967 municípios participaram de encontros que reuniram secretários de assistência social, coordenadores e profissionais das áreas de saúde e educação. As atividades tiveram como foco o fortalecimento do diálogo entre as esferas de governo e a melhoria da gestão local, consolidando o Bolsa Família como um dos principais instrumentos de proteção social do país.