Governo prevê retirar 20 milhões da pobreza no Brasil até o fim de 2025

247 - O governo federal projeta alcançar, ainda em 2025, a marca de 20 milhões de pessoas fora da pobreza no Brasil. A estimativa foi apresentada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), em entrevista ao Metrópoles, ao comentar os resultados das políticas públicas adotadas desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro destacou que, apenas nos dois primeiros anos do governo, cerca de 14 milhões de brasileiros já superaram a condição de pobreza, impulsionados por iniciativas como o Cadastro Único e o fortalecimento dos programas de transferência de renda.

Segundo Wellington Dias, o avanço observado permite uma projeção otimista para este ano. “Quando a gente tira 14 milhões de pessoas da pobreza, acho que vamos alcançar 20 milhões neste ano, mais de 2 milhões de famílias que estavam no Cadastro Único saindo da pobreza”, afirmou o ministro durante a entrevista.

Ele ressaltou que a saída da pobreza não implica a exclusão das famílias do sistema de proteção social. “Quando sai da pobreza, não sai do cadastro. Se lá na frente perder o emprego, não volta para a pobreza, não volta para a fome, volta para o Bolsa Família”, explicou.

Os dados apresentados pelo ministro indicam uma redução significativa da extrema pobreza no país. Em 2023, havia 26,1 milhões de domicílios nessa condição. Já em julho de 2025, esse número caiu para 19,56 milhões, o que representa uma diminuição de aproximadamente 25% no contingente de famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, 6,55 milhões de famílias elevaram sua renda para patamares superiores a R$ 218 mensais por pessoa no período analisado. Considerando o total de indivíduos, o número de pessoas que melhoraram de vida chega a 14,17 milhões, segundo o próprio ministro.