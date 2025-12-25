Cirurgia de Bolsonaro termina após três horas e meia em Brasília

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (25), dia de Natal, no hospital DF Star, em Brasília. O procedimento teve início por volta das 9h15 e foi concluído pouco antes das 13h, com duração aproximada de três horas e meia, sem registro de intercorrências, de acordo com informações da equipe médica responsável.

O término da cirurgia foi divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em publicação nas redes sociais ainda durante a manhã desta quinta-feira (25). A equipe médica confirmou que o procedimento transcorreu dentro do esperado, sem complicações.

Bolsonaro havia sido internado na quarta-feira (24) para a realização de exames e para o preparo pré-operatório. A cirurgia teve como objetivo a correção de uma hérnia inguinal bilateral, condição em que parte do intestino se projeta por áreas fragilizadas da parede abdominal na região da virilha, afetando os dois lados do corpo. Apesar de classificada como eletiva, a intervenção foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações clínicas.

O procedimento foi realizado sob anestesia geral e consistiu no reposicionamento do conteúdo abdominal, além do reforço da musculatura na região afetada. A expectativa da equipe médica é de que Bolsonaro permaneça internado entre cinco e sete dias para acompanhamento e recuperação.

A hospitalização e a realização da cirurgia foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica. Segundo o magistrado, a autorização concedida não interfere na execução da pena imposta ao ex-presidente.

Além da correção da hérnia, a equipe médica avalia a possibilidade de realizar um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento que pode ser indicado para o tratamento das crises de soluços persistentes apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses. O nervo frênico é responsável pela estimulação do diafragma, músculo essencial para a respiração. Até a manhã desta quinta-feira (25), ainda não havia definição sobre o momento mais adequado para essa intervenção.

Cirurgia do meu pai @jairbolsonaro finalizada com sucesso! 🙏🇧🇷

Obrigado a todos pelas orações!

Deus no comando!!!



No período pós-operatório, o ex-presidente deverá passar por controle rigoroso da dor, sessões de fisioterapia para mobilização precoce e cuidados voltados à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios. Durante a internação, Bolsonaro está acompanhado por Michelle Bolsonaro. Seus filhos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), estiveram no hospital pouco antes do início da cirurgia.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.