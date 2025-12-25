Cirurgia de Bolsonaro foi um “sucesso” e ocorreu “sem intercorrências”, diz Michelle

247 - A cirurgia realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a remoção de uma hérnia inguinal bilateral foi concluída sem intercorrências e com resultado considerado positivo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que acompanhou o procedimento e atualizou o estado de saúde do ex-presidente por meio das redes sociais.

Michelle informou que a intervenção foi finalizada com “sucesso” e “sem intercorrências”. Em publicação feita logo após o término da cirurgia, ela acrescentou: “Agora é aguardar o retorno da anestesia”. O procedimento teve início por volta das 9h15 e durou aproximadamente três horas e meia, tempo inferior ao inicialmente previsto pelos médicos.

Na véspera da cirurgia, um boletim médico havia indicado que a intervenção poderia se estender por até quatro horas. Segundo o documento, Jair Bolsonaro passou por exames pré-operatórios, incluindo avaliações cardiológica e de risco cirúrgico, antes de ser encaminhado ao centro cirúrgico.

Durante o período de internação, a equipe médica ainda avaliará a necessidade de um procedimento adicional de bloqueio anestésico do nervo frênico, utilizado para interromper crises persistentes de soluços. A decisão dependerá da evolução do pós-operatório e da condição clínica do ex-presidente. Um laudo da Polícia Federal apontou que Bolsonaro apresentava entre 30 e 40 soluços por minuto.

Mais cedo, no momento em que o ex-presidente entrou no centro cirúrgico, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou a jornalistas que o pai estava tranquilo e não apresentava crise de soluços. O parlamentar também indicou que a expectativa inicial era de um período de internação entre cinco e sete dias, prazo que ainda será reavaliado conforme a recuperação.