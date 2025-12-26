Carta de Bolsonaro apoiando Flávio para 2026 expõe tensão e irrita aliados próximos

247 - A divulgação de uma carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a partir da prisão, reafirmando o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026, provocou forte reação entre seus aliados mais próximos. A informação foi revelada pela jornalista Malu Gaspar, de O Globo.

O texto, lido por Flávio na tarde de quinta-feira (25), intensificou tensões internas no grupo bolsonarista e contrariou lideranças que esperavam maior cautela no momento em que o ex-presidente enfrenta problemas de saúde e recupera-se de procedimentos médicos. Entre os incomodados está até a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo relataram aliados citados pela coluna.

Na carta, Jair Bolsonaro escreveu: “Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim”. O gesto, porém, foi interpretado por parte da própria equipe política como precipitado.

De acordo com os aliados ouvidos por Malu Gaspar, a divulgação teria sido motivada por “egoísmo” de Flávio, já que ocorreu enquanto Bolsonaro se prepara para nova cirurgia, inclusive para tratar o soluço persistente que tem afetado sua saúde. O momento, afirmam, não seria adequado para forçar movimentos políticos de grande repercussão.

A tensão já havia aparecido no início da semana, quando Bolsonaro chegou a anunciar uma entrevista ao portal Metrópoles articulada por Flávio — tratada internamente como um movimento para reforçar a pré-candidatura. No entanto, a ex-primeira-dama Michelle teria atuado para cancelar a participação, alegando justamente o estado de saúde do marido.

Os dois episódios, segundo observadores próximos, demonstram que a declaração formal de apoio não encerrou a disputa interna no clã Bolsonaro nem resolveu o debate sobre a viabilidade eleitoral de Flávio em 2026. Pelo contrário: a tendência é de que a pressão entre os diferentes grupos e interesses do bolsonarismo permaneça elevada nos próximos meses.

Aliados afirmam que, embora a palavra de Bolsonaro continue sendo cumprida enquanto estiver valendo, há clara divisão sobre os rumos da candidatura. A avaliação predominante é que a disputa interna deve persistir e continuar influenciando a reorganização da direita até o próximo ano eleitoral.