Carlos posta foto de Bolsonaro no hospital e diz que médicos avaliam novo procedimento

247 - O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro publicou, na tarde desta quinta-feira, uma foto do pai, Jair Bolsonaro, durante a internação hospitalar em Brasília. Na publicação, ele informou que a equipe médica segue acompanhando a evolução do quadro clínico e avalia os próximos passos do tratamento após a cirurgia realizada no Hospital DF Star.

Na postagem, Carlos afirmou que os médicos monitoram o período pós-operatório e analisam a necessidade de uma nova intervenção. “Os médicos seguem acompanhando o quadro pós-operatório, avaliando inclusive a necessidade de novo procedimento em razão dos soluços persistentes”, escreveu. Durante a internação, Jair Bolsonaro esteve acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, enquanto os filhos Flávio e Carlos também passaram pelo hospital ao longo do dia.

Além de atualizar o estado de saúde do pai, Carlos Bolsonaro criticou o esquema de segurança adotado durante a operação e a hospitalização. Segundo ele, o contingente policial mobilizado seria excessivo. “O número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento e toda a movimentação ultrapassa qualquer limite que qualquer ser humano consideraria razoável — é algo absolutamente inacreditável e constrangedor”, afirmou.

Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro, após condenação a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista. A saída temporária para internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da cirurgia.

Em boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, a equipe médica informou que o procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências e teve duração aproximada de três horas e meia. O cirurgião Cláudio Birolini afirmou que o ex-presidente já estava acordado e em repouso no quarto, com previsão de recuperação entre cinco e sete dias. Ele acrescentou que ainda será avaliada a possibilidade de Bolsonaro deixar as dependências da Polícia Federal durante o período de recuperação.

O cardiologista Brasil Ramos Caiado explicou que, até o momento, não foi realizado procedimento específico para reduzir os soluços persistentes relatados pelo paciente. Segundo ele, essa possibilidade poderá ser analisada nos próximos dias. “Optamos por questão de precaução observar nesses próximos dias para ver a necessidade desse procedimento”, afirmou, ressaltando que o soluço é uma preocupação recorrente tanto da equipe médica quanto do próprio Bolsonaro.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira para exames e preparo pré-operatório antes da cirurgia de correção de uma hérnia inguinal bilateral, classificada como eletiva, mas indicada para evitar agravamento do quadro e possíveis complicações. O procedimento, realizado sob anestesia geral, teve como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura da região da virilha.