Carlos Bolsonaro questiona restrições em hospital

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou neste sábado (27) as restrições impostas às visitas de familiares ao ex-mandatário, que passou mais cedo por uma nova cirurgia. Segundo ele, as limitações incluem a proibição da entrada simultânea de dois familiares. Carlos afirmou que seu irmão, Jair Renan Bolsonaro, foi afetado pelas medidas.

"Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente! Meu irmão, @bolsonaro__jr (Jair Renan Bolsonaro) está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!", escreveu Carlos Bolsonaro na rede X.

Mais cedo neste sábado, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro confirmou que Jair Bolsonaro passou por uma nova cirurgia. O procedimento foi realizado no nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma. A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente. Bolsonaro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar temporariamente a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.