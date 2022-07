Campanha de Haddad pretende colar em Alckmin para tirar votos do PSDB no interior de São Paulo

Ideia da coordenação da campanha é que "Haddad, Alckmin e França circulem unidos pelo estado na maior parte do tempo possível" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A coordenação da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo pretende colar a imagem do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para diminuir a resistência de partidários do PSDB no interior paulista.

De acordo com a Folha de S. Paulo, “a ideia é que o trio formado por Haddad, Alckmin e França circule unido pelo estado na maior parte do tempo possível”. O projeto foi viabilizado após Márcio França (PSB) desistir de disputar o governo estadual para se candidatar ao Senado.

"A campanha de Haddad espera ter a presença do ex-governador principalmente em cidades do interior onde o tucano prevaleceu ao longo de todas as eleições que disputou ao governo paulista", destaca a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haddad lidera as pesquisas de intenção de voto para o governo paulista e França já aparece na liderança pela vaga de senador por São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A candidatura de Haddad foi confirmada pelo PT em uma convenção do partido realizada no sábado (23). Apesar disso, a vaga de candidato a vice-governador ainda não foi definida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE