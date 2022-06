Candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio não mora em imóvel que indicou para transferir domicílio eleitoral

Apoie o 247

247 - Candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo, o ex-ministro carioca Tarcísio de Freitas (Republicanos) não mora no apartamento que declarou à Justiça Eleitoral para mudar seu domicílio eleitoral para o estado, de acordo com a Folha de S. Paulo.

O endereço indicado por Tarcísio fica em um bairro nobre de São José dos Campos, no interior paulista. Segundo documentação, o imóvel foi alugado do cunhado do ex-ministro.

Segundo o porteiro do prédio, o apartamento indicado por Tarcísio está desocupado, em reforma.

À reportagem, Tarcísio admitiu não viver na cidade e disse que já provou seus vínculos com o estado à Justiça Eleitoral.

Recentemente, o ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR) teve sua mudança de domicílio eleitoral para São Paulo negada por falta de vínculos com o estado. A tentativa de mudança foi vista como fraude pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

