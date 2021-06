Carlos Bolsonaro apela e posta imagem de Jair em cirurgia numa cena que coloca em xeque a “facada”

O vereador Carlos Bolsonaro resolveu postar no Twitter uma imagem do seu pai, Jair Bolsonaro, em uma cirurgia no hospital, mas a foto coloca em xeque a suposta facada contra o então candidato ao Planalto em 2018 edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro resolveu postar no Twitter uma imagem chocante de seu pai, Jair Bolsonaro, no hospital, com uma cicatriz decorrente de um procedimento cirúrgico que teria sido feito em consequência da suposta facada de Adélio Bispo contra o então candidato a presidente em 2018 no município de Juiz de Fora (MG).

A imagem, no entanto, colocou em xeque a suposta facada e mostrou que a cicatriz pode ter tido outro motivo, por sua extensão. Segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo em abril deste ano, Bolsonaro fez ao menos sete cirurgias desde setembro de 2018, mas nem todas foram consequência do ataque sofrido em Minas.

O vereador também reclamou que não foram quebrados os sigilos da defesa de Adélio Bispo. Em junho, o advogado Frederick Wassef apresentou em nome de Jair Bolsonaro uma petição pedindo que seja revista a decisão judicial de não autorizar a quebra dos sigilos telefônicos dos advogados do autor da suposta facada.

Em junho, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux decidiu que é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a competência para julgar o mandado de segurança contra a decisão judicial que decretou a quebra de sigilo bancário do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior e a apreensão do seu telefone celular de uso pessoal.

A imagem é chocante? Sim. Até que ponto a vagabundagem vai mandar nesse país? É preciso mostrar, lamentavelmente!



É impossível se conformar com as atitudes desses canalhas! pic.twitter.com/N26AoCK0dD June 28, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.