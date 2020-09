Carlos Bolsonaro critica ministro da Educação por encontro com Tabata Amaral: “Cagam”

O vereador Carlos Bolsonaro criticou o encontro do ministro Milton Ribeiro (Educação) com a deputada Tabata Amaral (SP), que, segundo a pedetista, ocorreu para acelerar a volta às aulas presenciais. "Nenhum destes entende absolutamente nada dos motivos do porquê Bolsonaro foi eleito, e por incrível que pareça, parece que sabem e cagam", disse o parlamentar edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) criticou o encontro do ministro da Educação, Milton Ribeiro, com a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP). "Criar agendas governamentais com quem quer desde o início destruir o governo não é governabilidade mas a certeza que nenhum destes entende absolutamente nada dos motivos do porquê Bolsonaro foi eleito, e por incrível que pareça, parece que sabem e cagam. Não é mais inocência", escreveu no parlamentar no Twitter.

De acordo com a parlamentar, a reunião ocorreu para ela que entregasse a ele um ofício com sugestões sobre a volta presencial das aulas nesta pandemia. Ela sugere um retorno às escolas baseado em medidas de segurança.

Criar agendas governamentais com quem quer desde o início DESTRUIR o governo não é governabilidade mas a CERTEZA que nenhum destes entende ABSOLUTAMENTE NADA dos motivos do porque Bolsonaro foi eleito, e por incrível que pareça, parece que sabem e CAGAM. Não é mais inocência! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 17, 2020

Apesar de ter votado pela reforma da previdência, a deputada federal critica o governo e chegou a dizer, por exemplo, que Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado pelas mortes provocadas pelo coronavírus.

"Espero que ele seja responsabilizado por todo mundo que vai morrer por causa da fala irresponsável dele. Porque na hora em que ele fala 'olha, é só uma gripezinha', tem muita gente que vai ouvir, é o presidente da República. Essas pessoas não vão entender a gravidade da situação", disse ao portal Uol em abril.

Em setembro do ano passado, a parlamentar afirmou ao Poder 360 que "o governo erra ao não entender que a eleição acabou, o governo erra ao não dialogar com seus opositores, a não dialogar com quem pensa diferente, o governo erra ao travar uma guerra ideológica".

