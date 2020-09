Tabata Amaral se reúne com ministro da Educação para acelerar volta às aulas e é bombardeada na internet

Revista Fórum - Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (16), a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) anunciou que se reuniu com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e entregou a ele um ofício com sugestões sobre a volta presencial às aulas em plena pandemia do coronavírus.

“85 professores, diretores, pesquisadores, pais e alunos participaram na sexta-feira passada de uma reunião aberta comigo para falar de #VoltaÀsAulas. Entreguei hoje ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, um ofício com as sugestões desse grupo”, escreveu a deputada, junto a uma foto dela com o titular do MEC.

Tabata é defensora do retorno às aulas presenciais. Em artigo publicado recentemente na Folha de S. Paulo, a pedetista criticou a “polarização” sob a discussão de se retomar ou não as aulas e defendeu que “não podemos simplesmente cruzar os braços diante das graves consequências de se manter crianças e adolescentes fora da escola indeterminadamente”. Ela sugere um retorno às escolas baseado em medidas de segurança.

