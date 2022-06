Castro e Freixo estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, aponta que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) está tecnicamente empatado com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) na disputa pelo governo fluminense. De acordo com a pesquisa, Castro tem 23,2% das intenções de voto, contra 21,4% de Freixo. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Rodrigo Neves (PDT)é o terceiro colocado, com 8% da preferência do eleitorado; Emir Larangeira (PMB), 2,6%; Felipe Santa Cruz (PSD), 2,3%; Eduardo Serra (PCB), 1,8%; Cyro Garcia (PSTU), 1,7%; e Paulo Ganime (Novo), 1,0%. Brancos e nulos representam 26,1%, enquanto os que não souberam ou não responderam somam 7,9% dos entrevistados.

A pesquisa também mostra que o ex-jogador e senador bolsonarista Romário (PL) permanece à frente da disputa pela vaga do Estado ao Senado. Ele possui 14,9% das intenções de voto do eleitorado fluminense. O Cabo Daciolo (PDT) aparece em seguida com 12,5%; e o deputado federal Alessandro Molon (PSB), com 11,3%. O ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), registra 10,3% das intenções de voto.

A pesquisa aponta ,ainda, que o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB), possui 8,1%; o deputado estadual André Ceciliano (PT), 3,2%; o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB), 3,1%; e o deputado federal Otoni de Paula (também do MDB), 2,7%.

O levantamento ouviu 1.540 eleitores do Rio de Janeiro por meio de entrevistas telefônicas realizadas entre os dias 30 de maio e 2 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita com recursos próprios do instituto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-05855/2022.

