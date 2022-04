Ciro insulta eleitor em Ribeirão Preto: “roubou tua mãe ou comeu ela?” (vídeo)

"Vai tomar no c*** filho da p***", disparou Ciro Gomes a um eleitor, citando até a mãe dele edit

247 - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) xingou nesta quinta-feira (28) um eleitor durante visita a uma feira em Ribeirão Preto (SP).

Após um homem chamá-lo de "mito" - como é chamado Jair Bolsonaro por seus próprios eleitores -, o ex-ministro respondeu: "roubou tua mãe ou comeu ela?".

"Babaca... Vai tomar no c*** filho da p***", continuou Ciro.

"Coisa linda", afirmou um eleitor.

O Ciro Gomes na Agrishow em Ribeirão Preto.

O Ciro Gomes na Agrishow em Ribeirão Preto.

Ele é muito educado!#BolsonaroReeleito2022 pic.twitter.com/8Shwbf85xL

Intenções de voto

Pesquisa do Instituto Futura, contratada pelo banco Modalmais, apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto, com 41,5%, mais de sete pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL).

Ciro Gomes apareceu na terceira posição, com 10% do eleitorado.

