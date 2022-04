Lula lidera corrida presidencial com 41% da preferência do eleitorado contra 34% de Bolsonaro, diz pesquisa Futura/Modalmais

Apoie o 247

247 - Pesquisa do Instituto Futura, contratada pelo banco Modalmais, que foi comprado recentemente pela XP Investimentos, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança da disputa eleitoral pela Presidência da República com 41,5% da preferência dos eleitores, contra 34,2% de Jair Bolsonaro (PL). Lula também venceria todos os demais candidatos em um eventual segundo turno.

A metodologia utilizada pelo Futura, porém, é contestada por especialistas da área uma vez que faz uso de amostra não probabilística, em que os entrevistados são selecionados ao menos em parte com base no julgamento do entrevistador no campo, resultando em distorções. Esta distorção foi verificada em uma pesquisa realizada pelo instituto em março, que apontou ume empate técnico entre o petista e o candidato do PL.

Ainda segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira (28), Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 10%, seguido por João Doria (PSDB), com 3,3%, e Simone Tebet (MDB) com 1,1%.

Em um cenário sem o candidato tucano, Lula registra 42,9% das intenções de voto, contra 34,6% de Bolsonaro. Já Ciro ficaria com 10,2% e Tebet com 3,4% da preferência do eleitorado. Em um eventual segundo turno, Lula teria os votos de 50,2% dos eleitores e Jair Bolsonaro somaria 39,7%.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas por telefone entre os dias 20 a 25 de abril com 2 mil entrevistados. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08858/2022.

