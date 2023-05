Confira artistas que estarão na 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária do MST em SP

De 11 a 14 de maio, a Feira reunirá cerca de 200 artistas de todos os cantos do Brasil, com nomes renomados da cultura nacional e regional edit

247 - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza - entre os dias 11 e 14 de maio - a 4º Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca , em São Paulo/SP.

A Feira fará uma retomada após 5 anos, e também marca o início das comemorações dos 40 anos do MST de luta em defesa da Reforma Agrária. Na ocasião, o Movimento trará mais de 500 toneladas de alimentos, com 1.500 produtos diferenciados, vindos de mais de 1.200 municípios onde as famílias agricultoras estão organizadas.

Com entrada gratuita, o evento contará com três palcos que reunirão mais de 200 artistas de todos os cantos do país, demarcando a arte como uma dimensão imprescindível da cultura Sem Terra.

No primeiro dia do evento, dia 11, a partir das 13h, haverá apresentações regionais simultâneas em palcos distintos, com o Encontros e Cantorias, Ton Ramos e Claudio Lacerda no espaço Chão; além do Realejo do Cultivo e espetáculo de teatro da Cia Los Puercos “O Chão de dentro é minha terra”, no Palco Terra. Na programação da noite, a partir das 18h, o Palco Terra terá a apresentação de Zeca Baleiro, Alessandra Leão, Lirinha e a participação de artistas Sem Terra.

No segundo dia de Feira, dia 12, a programação da manhã começa com o Cortejo Paulo Freire, e ao longo da tarde haverá apresentação de Ivan Lobo, Tita Reis e Banda, Cabaré Feminista, D´Águas, e as Pelejas de Aruna na Folia da 7 Estrelas com Mamulengo Riso Frouxo. No período da noite, a partir das 18h, quem faz o show no Palco Arena é Yago Oproprio e Jorge Aragão.

No sábado (13) pela tarde, quem toma os palcos a partir das 12h30 serão a dupla Cacique e Pajé, seguidos do grupo Baobá, Clarianas e Canções de Luta. Já a partir das 15h, a festa fica por conta da Folia de Reis Terra Prometida. Durante a noite, a partir das 18h, o Palco Arena recebe Gaby Amarantos, Johnny Hooker e a Escola de Samba Camisa Verde e Branco.

No último dia do evento, muitos artistas compõem a cultural. A partir das 13h30, no Palco Terra, teremos as apresentações do Samba de Origem, Pastoras do Rosário e Pereira da Viola. Simultaneamente na programação da tarde, começa às 15h a apresentação do Jongo dos Guaianás. Já ao longo da noite, para encerrar a grande celebração da Feira, ocorrerá show inédito batizado de Terraça; dirigido por Anelis Assumpção e Josyara, a apresentação contará com as Cantadeiras, Lenine, Larissa Luz, Liniker; Alzira E, Tulipa Ruiz, Chico César e Mestrinho.

Culinária da Terra

Integrante da cultura que marca a Feira Nacional da Reforma Agrária, a Culinária da Terra trará os sabores da diversidade gastronômica regional de todas as grandes regiões do país. Serão ofertados 95 pratos produzidos em 30 cozinhas instaladas no evento.

Do nordeste, teremos pratos como sarapatel, moqueca, bobó de camarão, ginga com tapioca, panelada, baião de dois, entre outros. Da região amazônica haverá arroz de cuxá com camarão, galinha caipira no leite de coco de babaçu, maniçoba, pato no tucupi, chambaril, damorida e tambaqui ao leite de castanha. Dos pratos da região centro-oeste terá ventrecha de pacu, arroz com pequi, frango com gueroba e galinhada. Do sul haverá entrevero de pinhão, arroz com lula, polenta e arroz carreteiro. E sudeste, temos as delícias do porco no tacho, lombo de jaca, feijoada, feijão tropeiro e moqueca capixaba.

4º Feira Nacional da Reforma Agrária do MST

Data: 11 a 14 de maio, das 8h às 20h

Local: Parque Estadual da Água Branca

Av. Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca, São Paulo - SP

