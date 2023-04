Feira Nacional da Reforma Agrária, do MST, volta ao Parque da Água Branca

Apoie o 247

247 - A Feira Nacional da Reforma Agrária (Fenara), do MST, está de volta em 2023. No dia 29 de abril acontece o lançamento com inauguração da primeira cozinha popular Pra Brilhar Dona Ilda Martins, que será compartilhada com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o grupo Prerrogativas.

A feira acontece tradicionalmente no Parque da Água Branca, região central da cidade de São Paulo (SP), com facilidade de acesso por transporte público como metrô e terminal de ônibus.

“Temos que agradecer o empenho do secretário de governo Kassab, que ajudou com que, depois de cinco anos, tivéssemos o Parque da Água Branca liberado para nós, coisa que o governo Dória não permitiu”, conta João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST.

A feira vai comercializar alimentos saudáveis dos assentamentos e acampamentos de Reforma Agrária, além de uma vasta programação, que inclui também a venda de sementes, artesanato e literária, além de seminários de formação, atividades político-cultural, conferências e outros eventos internos.

A programação cultural será gratuita e contará com participações especiais de artistas da cultura popular.

