Corintianos liberam bloqueio na Marginal Tietê e na Dutra em SP; bolsonaristas fogem (vídeos)

247 - Integrantes da torcida Gaviões da Fiel, do Corinthians, liberaram um bloqueio na Marginal Tietê, em São Paulo, fechada por bolsonaristas que protestavam contra a derrota de Jair Bolsonaro na eleição do último domingo (30).

Os corintianos retiraram os objetos que bloqueavam a via na altura da Ponte das Bandeiras e em seguida estenderam no viaduto uma faixa onde estava escrito “somos democracia”. Assim que os torcedores chegaram, os bolsonaristas correram com seus carros.

Na manhã desta quarta-feira (2), outro vídeo mostra um grupo da Gaviões da Fiel desobstruindo a paralisação na Via Dutra, a caminho do Rio de Janeiro. A torcida organizada também retirou faixas que pediam intervenção militar.

Membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, acabaram com uma manifestação na Marginal Tietê, capital paulista.



Manifestantes pegaram seus carros e saíram do local rapidamente.#Meutimao pic.twitter.com/dhiycGGvXP — Vessoni (@Vessoni) November 2, 2022

🚨VEJA: Gaviões da Fiel desobstruindo a paralisação na Via Dutra. A torcida organizada também retirou faixas que pediam intervenção militar.

pic.twitter.com/iBRuK51S4L — CHOQUEI (@choquei) November 2, 2022

