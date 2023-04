Datena diz que vídeo em que sugere ser vice de Boulos foi vazado por canalha

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador José Luiz Datena afirmou que pessoas "canalhas" vazaram um vídeo sobre uma conversa dele com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Na gravação, o jornalista sugeriu que o parlamentar "peite" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Datena negou ter pedido a Boulos para ser vice em sua chapa. "Não pedi para ser vice coisa nenhuma. Ele [Boulos] tem um acordo com o PT, que por acaso é o partido do presidente Lula para que o vice seja dele. Eu disse apenas que se ele quiser uma composição comigo, tem que falar com o Lula", afirmou, de acordo com a coluna Painel.

"Acho estranho que vaze uma conversa dessa. Quem vazou é canalha, sem escrúpulo, era uma conversa privada", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.