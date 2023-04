Em encontro em casa, Datena propõe a Boulos ser seu vice em 2024 (vídeo)

No vídeo, Datena sugere ser candidato a vice numa chapa com Boulos, e diz que o deputado deve ‘peitar’ o PT; Datena é pré-candidato a prefeito de SP pelo PDT edit

247 - Em um vídeo que circula nas redes sociais, o apresentador Datena (PDT) aparece conversando com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tentando convencê-lo a formar uma chapa para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Aparentemente sem saber que estava sendo filmado, Datena também pede que Boulos "peite" Lula, sugerindo que ele quebre um acordo firmado com o presidente no passado, para que o vice na sua chapa fosse do PT. No entanto, após a sugestão do apresentador, Boulos permanece em silêncio. (assista ao vídeo no final da reportagem)

“O PSOL tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso e vai querer fazer o Haddad. Se você peitar o PT e disser que quer o Datena como candidato a vice... Sinto muito. Política é como nuvem. [O PT] vai lançar um candidato próprio e tomar um nabo violento”, diz Datena.

Em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (3), o deputado federal falou do encontro que aconteceu no último sábado (1). Segundo o parlamentar, foi um encontro casual onde também estavam outras pessoas e amigos em comum, como o ex-jogador Neto. “Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica”, escreveu no Twitter.

Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. April 3, 2023

De acordo com reportagem do Uol, o encontro foi realizado na casa de Boulos.

Assista:

Vídeo do @GuilhermeBoulos montando chapa com @DatenaOficial para a Prefeitura de São Paulo, regados a Coca-Cola (industrializada e opressora) e cerveja importada alemã Spaten/Ambev. Na campanha, agroecologia, cisterna e casa de pau-a-pique, na vida real, claro, capitalismo mesmo. pic.twitter.com/3BUdAJNHEu — Filipe Sabará (@filipesabara) April 3, 2023

