Delegado influencer ironiza Lula com 'livro recheado' de arma (vídeo)

247 - O delegado de polícia de São Paulo Paulo Bilynskyj gravou um vídeo com ironias ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O influenciador digital em defesa do armamento mostrou "livros recheados" com armas de fogo, para ironizar uma declaração do petista na qual ele defendeu que os clubes de tiro sejam trocados por clubes de leitura.

Na gravação, o delegado influencer surge na companhia de outras duas pessoas frequentadoras do clube de tiro e caça TZB, de Goiânia (GO). Eles mostraram três "livros", todos sem páginas, mas com revólveres dentro.

"Oi, Lula. A gente já começou o clube do livro no TZB, em Goiânia. A gente adora você cara. Olha que livro bonito", afirmou, em tom irônico.

De acordo com o portal Uol, a assessoria de imprensa do PT informou que vai avaliar a gravação "juridicamente".

Em comunicado, Hugo Santos, presidente do Clube de Tiro e Caça TZB, confirmou que o delegado Paulo Bilynskyj frequenta o espaço quando está por Goiânia, mas negou que seja funcionário do clube. Também negou que o vídeo seja uma ameaça à vida do petista.

Delegado levou tiros em briga com ex

Paulo Bilynskyj ganhou projeção nacional em maio de 2020, após ser atingido por seis tiros durante uma briga com a noiva Priscila de Bairros, em São Bernardo do Campo (SP). Após atirar contra o delegado, Priscila teria atirado contra ela mesma e morreu no local.

O inquérito que investiga o caso ainda não foi concluído. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da RecordTV, no ano passado, o delegado afirmou que não seria possível ele ter atirado e que "nunca" foi acusado "de nada".

