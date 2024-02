“Disse várias vezes ao Boulos: se a gente quiser ganhar, tem que trazer a Marta”, diz Lula

Apoie o 247

Por Dayane Santos (247) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a filiação Marta Suplicy ao partido, selando a pré-candidatura da chapa com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), tendo a ex-prefeita como vice na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

"Numa reunião com vários companheiros em que estava a presidente Gleisi, eu disse: 'se a gente quiser ganhar as eleições, a gente vai ter que trazer a Marta de volta para o PT'", afirmou Lula no evento de filiação. >>> SAIBA MAIS: 'Sou PT raiz', diz Marta

"Boulos precisa de você, Marta, para ganhar as eleições. Nunca na história de SP ninguém fez para o povo pobre o que fez Marta Suplicy. Boulos tem tudo para ganhar as eleições. Não é fácil, mas é plenamente possível", disse o chefe de Estado durante evento na capital paulista.

O presidente Lula também disse que só poderia falar em pré-candidatura de Marta se ela assinasse a ficha de refiliação ao PT. Em seguida, ela formalizou o seu retorno ao partido e assinou o documento. "Só posso falar em candidatura depois que ela assinar a ficha. A gente pode construir a chapa", continuou Lula.

O chefe de Estado também defendeu que é preciso "lançar as lideranças reais e não só porque" o político pretende ser candidato.

