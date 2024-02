'Sou PT raiz', diz Marta

Apoie o 247

247 - Pré-candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a ex-senadora e ex-prefeita Marta Suplicy afirmou nesta sexta-feira (2) que ficou "muito emocionada" ao voltar ao PT.

"Voltar ao ninho. Sou PT raiz, nunca saiu de dentro de mim. Vi o PT crescer nas ruas do Brasil. Travamos incontáveis batalhas e cada vitória… uma mais expressiva que a outra. Estou de volta à minha raiz. Retorno ao PT mais madura, com experiência. É hora de promover a união dos mais diferentes setores em nossa cidade e no Brasil", disse durante evento na capital paulista. >>> SAIBA MAIS: Boulos defende frente ampla 'com todos os setores' em São Paulo

A ex-prefeita da capital paulista fez "uma saudação especial" ao deputado federal Guilherme Boulos". "O próximo prefeito da cidade de São Paulo. Ninguém melhor que você, Boulos, reúne condições necessárias para nos liderar nessa caminhada da reconquista da Prefeitura de SP. Juntos com Lula, vamos vencer Bolsonaro. Vamos derrotar o bolsonarismo e seus representantes. Contem comigo".

Em seu discurso, Marta afirmou que é preciso manter vivo "o sentimento de liberdade e respeito". "Mantermos espírito de luta na defesa da democracia, pluralidade e respeito às liberdades, ameaçadas pelo crescimento da direita autoritária".

