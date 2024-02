Boulos defende frente ampla 'com todos os setores' em São Paulo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, defendeu a formação de uma frente ampla para vencer as eleições deste ano na capital paulista.

Falando durante o ato de filiação ao PT de Marta Suplicy, Boulos relatou sua tristeza em observar 'a situação de abandono da nossa cidade'. Ele também chamou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), de 'o pior da história'.

continua após o anúncio

A ex-prefeita será vice na chapa encabeçada por Boulos.

Também criticou a crise na segurança pública 'como nunca antes vista', e defendeu a ocupação de imóveis desocupados no Centro de São Paulo por pessoas que não têm onde morar.

continua após o anúncio

Por fim, Boulos defendeu a formação de uma frente ampla: 'Vamos precisar montar uma frente e dialogar com todos os setores, não apenas pregar para os nossos convertidos'.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: