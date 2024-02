Ao lado de Lula e Boulos, Marta Suplicy se refilia ao PT

Apoie o 247

247 - A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy reintegrou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira (2), encerrando quase uma década desde sua saída da legenda. O evento, que atraiu um grande público, ocorreu na Casa de Portugal, localizada no centro de São Paulo.

O presidente Lula desempenhou um papel crucial na negociação para o retorno de Marta, que agora assumirá o posto de vice na chapa liderada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo.

Seu retorno foi celebrado na cerimônia que contou com a presença de várias figuras proeminentes da política nacional e centenas de simpatizantes.

Após sua desfiliação do PT, Marta transitou por outras agremiações políticas, inicialmente filiando-se ao então PMDB e posteriormente ao Solidariedade, partido do qual se desvinculou em 2020.

