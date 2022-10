Em Belford Roxo, Lula promete alavancar a indústria naval e retomar a inclusão social

Apoie o 247

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nesta terça-feira (11) que, se for eleito, implementará políticas para aumentar a inclusão social no Brasil.

"Vocês se lembram que o Rio de Janeiro gerava emprego, recuperou os estaleiros, teve mais universidades, escolas técnicas. Vamos voltar o Minha Casa Minha Vida para o povo mais humilde. Investir na indústria naval para a geração de empregos para o povo do Rio de Janeiro", disse.

"Vamos voltar a fazer programas de inclusão social, fazer pontos de cultura no Rio de Janeiro. E vamos voltar a fazer as cidades parceiras, porque não adianta o país estar bem e as cidades estarem mal", afirmou.

A pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (11), mostrou o ex-presidente com 54% dos votos válidos, contra 46% de Bolsonaro.

Outro instituto, o Ipec, divulgou números nessa segunda-feira (10) e também mostrou Lula na primeira posição, com 55% dos votos válidos. Bolsonaro teve 45%.

No País, Lula teve 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro. O segundo turno entre os dois acontecerá no dia 30 de outubro.

