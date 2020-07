Esposa de Queiroz tem cinco dias para instalar tornozeleira eletrônica

Márcia Aguiar, que estava foragida, já está em casa para cumprir prisão domiciliar, mas ainda não está com tornozeleira eletrônica edit

247 - A esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, tem cinco dias úteis, contados após notificação feita pela Justiça, para instalar sua tornozeleira eletrônica, segundo nota da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Márcia, que estava foragida desde o dia 18 de junho, ganhou o benefício de cumprir prisão domiciliar junto com Queiroz, por decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha.

Ela já está em casa, mas ainda não colocou tornozeleira.

