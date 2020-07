Márcia Aguiar, esposa de Queiroz, já está em casa, mas sem tornozeleira

Márcia Aguiar ganhou o benefício de cumprir prisão domiciliar após decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, mas ainda não foi à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) para passar pelos trâmites edit

247 - Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz - ex-assessor de Flávio Bolsonaro - já está em casa para cumprir prisão domiciliar juntamente com seu marido, informou o advogado Paulo Emílio Catta Preta ao jornal O Globo. Ambos ganharam o benefício após decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que flerta com Jair Bolsonaro por uma vaga no STF.

No entanto, Márcia ainda não passou pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) para passar pelos trâmites e colocar sua tornozeleira eletrônica. De acordo com a defesa de Márcia, a SEAP já foi comunicada.

"Márcia já está em casa para cumprimento da prisão domiciliar. Já informamos a situação à SEAP e aguardamos instruções sobre a colocação da tornozeleira. Pela imposição da domiciliar, ela só deve sair com autorização", disse Paulo Emílio Catta Preta.

Queiroz e a esposa cumprirão prisão domiciliar em um apartamento no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

