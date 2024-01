Flávio ataca Moraes e a Lesa Pátria após bolsonarista Jordy ser alvo de operação. Jair compartilha

Postagem do senador na plataforma social X foi compartilhada por seu pai, Jair Bolsonaro, em sua lista de transmissão no WhatsApp edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resolveu atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a Operação da Polícia Federal (PF) Lesa Pátria contra golpistas dos atos de 8 de Janeiro após o aliado bolsonarista Carlos Jordy, deputado federal também do PL do RJ, se tornar alvo das investigações.

Moraes e a Procradoria-Geral da República (PGR) indicaram “forte ligação” do deputado bolsonarista com o extremista Carlos Victor de Carvalho, conhecido como CVC, preso pelos atos golpistas. Jordy sofreu uma busca e apreensão, mas nega ter incitado os atos antidemocráticos.

O filho '01' de Jair Bolsonaro disse que Jordy deveria ser protegido ao invés de investigado e que o deputado é 'perseguido' por 'vingança'. Ele também comparou a Operação Lesa Pátria a culpar uma 'mulher que foi estuprada', tentando dizer que os bolsonaristas são defensores da democracia. E ainda comparou o ministro Moraes ao ex-juiz suspeito Sergio Moro.

“A Constituição Federal de 1988 protege parlamentares por suas opiniões para evitar, exatamente, o que está acontecendo com Carlos Jordy: óbvia perseguição política combinada com sorriso de vingança no canto da boca. Quem não sabe conviver com as diferenças, não está preparado para viver em democracia”, disse Flávio em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

“A forma como essa investigação está sendo conduzida é muito mais ‘lesa pátria’ do que o próprio 8 de Janeiro. A continuidade dela, além de autoritarismo e arrogância, é o mesmo que querer culpar a mulher que foi estuprada, ou seja, quem defende a democracia passou a ser o errado”, prosseguiu.

“A postura de Alexandre de Moraes no TSE foi o principal fator que levou ao 8 de Janeiro. Presidência bélica, incompatível com ‘gestos’. E sua condução nesses inquéritos ilegais e sem fim é de dar inveja até naquele Moro imaginário da esquerda. Essa é minha opinião”, finalizou o senador.

A postagem de Flávio foi compartilhada por seu pai, Jair Bolsonaro, em sua lista de transmissão no WhatsApp. (Com informações do Metrópoles).

