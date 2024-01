Conheça o líder extremista CVC, preso pelos atos antidemocráticos do 8/01 e que chamava Carlos Lordy de “meu líder”

Apoie o 247

247 - Carlos Victor de Carvalho, popularmente conhecido como CVC, de 35 anos, volta a ser destaque nas investigações da Operação Lesa Pátria, desencadeada nesta quinta-feira (18), que teve como um dos alvos o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ). O servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e vereador suplente na Câmara Municipal de Campos é apontado como uma liderança de extrema direita na região e teria recebido orientações diretas de Jordy para realizar atos golpistas, incluindo bloqueios de rodovias.

De acordo com as investigações da Polícia Federal (PF), CVC teria forte influência política, promovendo o bloqueio da rodovia BR-101 e organizando acampamentos em batalhões do Exército, com o intuito de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma conversa por aplicativo, CVC referiu-se a Jordy como "meu líder" e discutiu estratégias para "parar tudo". O diálogo ocorreu durante os bloqueios em rodovias em todo o Brasil, com Jordy sugerindo uma conversa por chamada de áudio para evitar registros.

Carlos Victor de Carvalho já era conhecido das autoridades por sua participação direta nos eventos de 8 de janeiro de 2023, sendo preso em 19 de janeiro do mesmo ano na Operação Ulysses, após três dias foragido. Durante esse período, foi registrada uma ligação entre CVC e o deputado Jordy. CVC permaneceu preso até 13 de fevereiro de 2023, quando foi libertado por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde tramita o processo contra ele.

