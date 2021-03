ForaBolsonaroGenocida ganha as ruas de São Paulo

Cartazes com a hashtag #BolsonaroGenocida, denunciando as cerca de 300 mil mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil e o negacionismo de Jair Bolsonaro, amanheceram afixados em várias ruas de São Paulo edit

247 - Uma série de cartazes com a hashtag #BolsonaroGenocida denunciando as cerca de 300 mil mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil e o negacionismo de Jair Bolsonaro ganharam as ruas de São Paulo nesta segunda-feira (22).

A hashtag #BolsonaroGenocida faz referência a intimação recebida pelo youtuber Felipe Neto no dia 15 deste mês, quando ele foi por chamado para depor por crime contra a Lei de Segurança Nacional (LSN), por ter chamado Jair Bolsonaro de genocida.

A intimação foi fruto de uma queixa-crime noticiada à polícia pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. A LSN vem sendo utilizada pelo governo Bolsonaro para perseguir opositores e críticos.

