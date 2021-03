Ditadura avança e Felipe Neto é acusado de crime contra a segurança nacional por chamar Bolsonaro de genocida

O youtuber e empresário Felipe Neto disse que está sendo acusado com base na Lei de Segurança Nacional. "Uma crítica política não pode ser silenciada jamais!", afirmou edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto informou nesta segunda-feira (15) que recebeu uma intimação da polícia para prestar depoimento por ter chamado Jair Bolsoanro de "genocida".

Pelo Twitter, Felipe Neto disse que a intimação é uma "clara tentativa de silenciamento".

"Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, NUNCA o contrário. Carlos Bolsonaro, vc não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar", afirmou o youtuber.

Leia o relato de Felipe Neto:

1) Um carro da polícia acaba de vir na minha casa.



Trouxeram intimação p/ q eu compareça e responda por



CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL



Pq chamei Jair Bolsonaro de genocida.



Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por "corrupção de menores".



Sim, é isso mesmo. pic.twitter.com/nhMugYfc8c — Felipe Neto (@felipeneto) March 15, 2021

3) Minha atribuição do termo "genocida" ao Presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros.



Uma crítica política não pode ser silenciada jamais! pic.twitter.com/m2vBUsIZkR — Felipe Neto (@felipeneto) March 15, 2021

4) STJ já arquivou processo de crime contra a segurança nacional por críticas ao Presidente, qnd tentaram silenciar à força Marcelo Feller, justamente por chamar Bolsonaro de genocida.



NGM será silenciado à força nesse país por criticar seu pai, Carluxo.https://t.co/zsYTzUPsEg March 15, 2021





