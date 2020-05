Freixo: Heleno e Bolsonaro responderão pelas ameaças de golpe contra o Brasil

O deputado federal Marcelo Freixo repercutiu a nota do ministro Augusto Heleno que faz uma ameaça velada ao STF em defesa de Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) repercutiu nesta sexta-feira (22) nota do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno , que faz ameaça golpista ao STF.

A nota de Heleno sai em defesa de Jair Bolsonaro e ataca o STF por dar andamento ao pedido de apreensão do aparelho celular de Bolsonaro e de seu filho Carlos.

"A nota do general Heleno não é somente uma ameaça ao STF, é um ato criminoso contra a democracia brasileira. Nem o general nem o presidente da República estão acima das leis. Ambos responderão por essa ameaça golpista explícita contra as instituições democráticas e o povo", escreveu Freixo no Twitter.

