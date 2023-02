Governo Lula promete verba para reconstrução de rodovias em SP

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o Ministério dos Transportes ajude na reconstrução de rodovias estaduais em São Paulo atingidas por enchentes no último final de semana. A informação foi publicada nesta quarta-feira (22) pela coluna de Igor Gadelha, no jornal Metrópoles. Pelo menos 48 pessoas morreram no estado por causa das chuvas.

De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o dinheiro necessário será calculado. "O que foi determinado pelo presidente é que o governo federal vai colaborar financeiramente, mesmo sendo rodovias estaduais", afirmou.

O governo paulista e a Prefeitura de São Sebastião (SP) foram avisados na quinta-feira (16), com dois dias de antecedência, sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade e o litoral do estado.

