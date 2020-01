Haddad detona Bolsonaro por arrastar Brasil para a guerra

O presidenciável Fernando Haddad (PT) criticou a política externa do governo Bolsonaro de completa submissão aos interesses de Trump. Segundo ele, "a imagem do Brasil no exterior, em toda sua história, nunca esteve tão comprometida" edit

Em reunião com representante do Brasil em Teerã, o governo iraniano manifestou insatisfação com a nota do governo Jair Bolsonaro que, para o Irã, comprou integralmente a versão dos EUA para justificar a morte de Suleimani.

